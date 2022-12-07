Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш посадил в запас не только Криштиану Роналду.

На матч 1/8 финала ЧМ-2022 у пиренейцев было два серьезных изменения в составе, но все внимание досталось экс-форварду МЮ. Однако более резонансным поведением отличился Жоау Канселу.

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Защитник тоже оказался в запасе. Очевидно, это для него стало личной трагедией, затмившей командные успехи. В частности, Канселу после первого забитого мяча остался единственным игроком сборной Португалии, который не присоединился к празднованию, а спокойно сидел на скамье.

К слову, тактические изменения Сантуша привели к успеху – Португалия уничтожила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет против сборной Марокко.

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