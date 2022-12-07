Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш посадив у запас не лише Кріштіану Роналду.

На матч 1/8 фіналу ЧС-2022 в піренейців було дві серйозні зміни в складі, але вся увага дісталася екс-форварду МЮ. Проте більш резонансною поведінкою відзначився Жоау Канселу.

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Захисник також опинився в запасі. Вочевидь, це для нього стало особистою трагедією, яка затьмарила командні успіхи. Зокрема, Канселу після першого забитого м'яча залишився єдиним гравцем збірної Португалії, який не приєднався до святкувань, а спокійно сидів на лаві.

До слова, тактичні зміни Сантуша мали успіх – Португалія знищила Швейцарію з рахунком 6:1 та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу, де зіграє проти збірної Марокко.

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