"Все произошло очень быстро. Выйду ли я в старте на следующий матч? Эти вопросы не ко мне. Я должен демонстрировать максимум, а потом посмотрим, что будет дальше.

Португалия оставила Роналду в запасе и забила 6 голов – видеообзор матча со Швейцарией

Какова была реакция Роналду на то, что он остался в запасе? Он поговорил со мной так же, как с остальными. Он – наш капитан и всегда пытается помочь. Все прошло очень хорошо", – цитирует Рамуша Record.

Напомним, Фернанду Сантуш неожиданно выпустил форварда Бенфики в основном составе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии, и Рамуш отплатил за доверие хет-триком. Роналду появился на поле на 74-й минуте.

Португалия вышла в 1/4 ЧМ-2022, забив 6 голов Швейцарии – кошмар Роналду, исторический хет-трик и аналогия с Украиной