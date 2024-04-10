"Какая игра самая важная в моей карьере? Правильно кто-то пишет, что все важны. Самая важная... Наверное, если логически рассуждать, то я думаю, что ответный матч против Бельгии, когда я на 95-й минуте забил гол, и мы вышли на молодежное Евро, где заняли второе место.

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Если бы не было бы того Евро, то не было бы для меня чемпионата мира, на который меня пригласил Олег Блохин. Понятное дело, не было бы той узнаваемости, популярности, наверное, не так бы быстро заиграл в Динамо Киев. Конечно, от того матча толчок был очень серьезный", – сказал Милевский в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2006 году сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила Италии (0:3). Молодежная сборная Украины в том же году добралась до финала Евро, где проиграла Нидерландам. Милевский принял участие на обоих турнирах.

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