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"Не понимаю, зачем выходить в Лигу Европы, если так играть", – Цыганык уничтожил Мариуполь

20:34 282 Читати українською
"Не понимаю, зачем выходить в Лигу Европы, если так играть", – Цыганык уничтожил Мариуполь
Мариуполь – АЗ / ФК АЗ

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык раскритиковал Мариуполь после разгромного поражения от АЗ (0:3).

20’ Келвин Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стин Вюйтенс
90’ Сергей Яворский
 
20’ Келвин Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стин Вюйтенс
90’ Сергей Яворский

"Мариуполь бесславно проиграл АЗ. Причем они должны были проигрывать и дома. Честно говоря, не понимаю, для чего выходить в еврокубки, если так играть.

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Заря неубедительно сыграла против ЦСКА. Но блестяще сыграл Русин. Против Эспаньола я сомневаюсь, что Заре придется играть первым номером. У команды молодые футболисты. А молодость – это нестабильность. Команда может сыграть против Эспаньола как очень здорово, так и провалиться. Но мне будет интересно посмотреть, сможет ли эта молодежь вытерпеть в Барселоне", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.

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