"Не понимаю, зачем выходить в Лигу Европы, если так играть", – Цыганык уничтожил Мариуполь

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык раскритиковал Мариуполь после разгромного поражения от АЗ (0:3).

"Мариуполь бесславно проиграл АЗ. Причем они должны были проигрывать и дома. Честно говоря, не понимаю, для чего выходить в еврокубки, если так играть.

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Заря неубедительно сыграла против ЦСКА. Но блестяще сыграл Русин. Против Эспаньола я сомневаюсь, что Заре придется играть первым номером. У команды молодые футболисты. А молодость – это нестабильность. Команда может сыграть против Эспаньола как очень здорово, так и провалиться. Но мне будет интересно посмотреть, сможет ли эта молодежь вытерпеть в Барселоне", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.

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