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АЗ – Мариуполь – видео гола

22:02 215 Читати українською
АЗ – Мариуполь – видео гола
АЗ – Мариуполь – видео гола

АЗ принимает Мариуполь в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

20’ Келвин Стенгс
44’ Томас Аувеян
 
20’ Келвин Стенгс
44’ Томас Аувеян

Матч и онлайн-трансляция АЗ – Мариуполь начался в 21:30. В первом поединке в Одессе команды разошлись нулевой ничьей – героические сейвы Рустама Худжамова позволили команде Александра Бабича сохранить шансы на выход в плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Для прохода в следующую стадию приазовцев устраивает как победа, так и результативная ничья, тогда как поражение будет означать завершение еврокубковой кампании Мариуполя уже на первой стадии.

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Голландцы вышли вперед на двадцатой минуте – Келвин Стенгс получил много свободного пространства в штрафной Мариуполя и спокойно пробил под дальнюю штангу – 1:0.


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