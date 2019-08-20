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"Не розумію, навіщо виходити до Ліги Європи, якщо так грати", – Циганик знищив Маріуполь

20:34 181 Читать на русском
"Не розумію, навіщо виходити до Ліги Європи, якщо так грати", – Циганик знищив Маріуполь
Маріуполь – АЗ / ФК АЗ

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розкритикував Маріуполь після розгромної поразки від АЗ (0:3).

20’ Келвін Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стін Вюйтенс
90’ Сергій Яворський
 
20’ Келвін Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стін Вюйтенс
90’ Сергій Яворський

"Маріуполь безславно програв АЗ. Причому вони мали програвати і вдома. Чесно кажучи, не розумію, для чого виходити у єврокубки, якщо так грати.

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Зоря непереконливо зіграла проти ЦСКА. Але блискуче зіграв Русин. Проти Еспаньйола я сумніваюся, що Зорі доведеться грати першим номером. У команди молоді футболісти. А молодість – це нестабільність. Команда може зіграти проти Еспаньола як дуже здорово, так і провалитись. Але мені буде цікаво подивитися, чи зможе ця молодь витерпіти у Барселоні", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.

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