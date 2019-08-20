"Не розумію, навіщо виходити до Ліги Європи, якщо так грати", – Циганик знищив Маріуполь

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик розкритикував Маріуполь після розгромної поразки від АЗ (0:3).

"Маріуполь безславно програв АЗ. Причому вони мали програвати і вдома. Чесно кажучи, не розумію, для чого виходити у єврокубки, якщо так грати.

АЗ – Маріуполь – 4:0 – відео голів і огляд матчу

Зоря непереконливо зіграла проти ЦСКА. Але блискуче зіграв Русин. Проти Еспаньйола я сумніваюся, що Зорі доведеться грати першим номером. У команди молоді футболісти. А молодість – це нестабільність. Команда може зіграти проти Еспаньола як дуже здорово, так і провалитись. Але мені буде цікаво подивитися, чи зможе ця молодь витерпіти у Барселоні", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.

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