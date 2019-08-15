Мариуполь разгромно проиграл АЗ и вылетел из Лиги Европы

АЗ победил Мариуполь в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция АЗ – Мариуполь начался в 21:30. В первом поединке в Одессе команды разошлись нулевой ничьей – героические сейвы Рустама Худжамова позволили команде Александра Бабича сохранить шансы на выход в плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. Для прохода в следующую стадию приазовцев устраивала как победа, так и результативная ничья, тогда как поражение означало завершение еврокубковой кампании Мариуполя уже на первой стадии.

АЗ – Мариуполь: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

К слову, поединок был перенесен из Алкмаара в Гаагу из-за значительных разрушений на домашней арене АЗ.

В чемпионате Украины Мариуполь занимает 7 место после 3-х туров, тогда как АЗ лидирует в первенстве Нидерландов – только команда Арне Слота вместе с Утрехтом сумели набрать 6 очков в двух стартовых турах. Отметим, что АЗ в 5-ти официальных матчах сезона еще не пропускал в свои ворота.

АЗ – Мариуполь – видео голов

Александр Бабич максимально насытил линию обороны – в старте Мариуполя вышли сразу 5 номинальных защитников: Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков и Кирюханцев (последний часто действовал по всей левой бровке). Наставник АЗ Арне Слот выпустил абсолютно такой же состав, как в первом матче.

АЗ с первых минут матча зажал гостей на их половине поля. Хозяева больше контролировали мяч, но это не приводило к серьезным обострениям у ворот Рустама Худжамова. На 7-й минуте Идрисси ворвался в штрафную и пробил – защитники заблокировали. Стенгс подал со штрафного – голкипер Мариуполя впервые вступил в игру, выбив мяч подальше от ворот.

На 13-й минуте Мариуполь провел первую полноценную атаку. Кирюханцев на левом фланге здорово накрутил двух оппонентов и заработал право на штрафной удар. Владислав Вакула подал довольно остро, но мяч покинул пределы поля от игроков гостей. АЗ ответил мощным выстрелом Мидтше, который в шикарном подкате заблокировал Мишнев. Защита Мариуполя в дебюте матча нравилась – украинская команда довольно уверенно выдерживала давление оппонента и не позволяла хозяевам создавать реальные моменты для взятия ворот.

Впрочем, АЗ открыл счет, реализовав первый же серьезный момент. Свенссон с правого фланга выполнил шикарную передачу в штрафную на Стенгса, который эффектным ударом в касание поразил дальний угол ворот Худжамова. 1:0 в пользу хозяев – экстра-таймов уже точно не будет. Отметим позиционный провал на левом фланге и в опорной зоне приазовцев. План Бабича "не пропустить" не сработал уже на 20-й минуте игры.

Чурко в штрафной АЗ попытался обыграть соперника и просил пенальти за игру рукой. Польский рефери Бартош Франковски остался невозмутимым, назначив лишь удар от ворот. После забитого мяча АЗ несколько успокоился, перейдя на спокойный контроль игры преимущественно в центре поля. Гости выровняли статистику владения мячом, но о каких-то серьезных возможностях у ворот Бизота говорить не приходилось.

На 40-й минуте Кирюханцев снова эффектно накрутил двух соперников на левом фланге и заработал как стандарт, так и желтую для Свенссона. Вакула пробил с острого угла – голкипер выбил мяч. Есть первый удар подопечных Бабича в створ АЗ.

Незадолго до перерыва Мариуполь пропустил во второй раз. После серии отскоков мяч оказался у Стенгса, тот отбросил на Аувеяна. Удар с линии штрафной в дальний угол был блестящим – 2:0 после первого тайма.

Уже после перерыва Бабич попытался усилить атаку, выпустив Виктора Корниенко вместо Алексея Быкова. Начало второго тайма ничем не отличалось от первой половины игры – хозяева уверенно контролировали ход поединка, который складывался для них очень удачно. На 56-й минуте Федорчук забросил на Чурко, тот классно пробил с лёта в дальний угол – Бизот спас команду! Первый настоящий момент украинской команды в матче. Отступать некуда – нужно было забивать как минимум дважды. У АЗ пробил Аувеян – рядом со штангой. Худжамов вроде контролировал, но мог быть и третий гол. После еще одного дальнего выстрела мяч прилетел в руки голкиперу гостей.

63-я минута – 3:0. После подачи углового в исполнении того же Стенгса Вуйтенс головой с нескольких метров расстрелял Худжамова. Без шансов для украинского голкипера. Судьба матча и противостояния в целом, по сути, была решена.

Мариуполь попытался ответить ударом Чурко. Хавбек попал защитнику в корпус и просил пенальти – зря, игры рукой там и близко не было. На 75-й АЗ мог забивать четвертый, разыграв эффектную атаку, но в последний момент защитник успел выбить мяч. Команда Бабича ответила неточным ударом Яворского после розыгрыша углового. Кащук, который вышел на замену, упал после контакта с соперником – польский арбитр снова справедливо проигнорировал падение украинца. На последних минутах АЗ мог забивать еще, но в этом эпизоде приазовцам откровенно повезло.

Здесь повезло, а в следующем эпизоде вместо АЗ все сделали сами гости. Яворский классно замкнул прострел с фланга, поразив собственные ворота. 4:0 – справедливая победа АЗ, который не пропускает в свои ворота уже 6-й матч на старте сезона.

Мариуполь вполне логично прекращает выступления в еврокубках и сосредоточится только на чемпионате и Кубке Украины. В прошлом году приазовцы сумели преодолеть один раунд Лиги Европы, пройдя Юргорден, а вот в этом году не сложилось. АЗ был сильнее в обоих матчах и заслуженно прошел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

Заря минимально переиграла ЦСКА София, прорвавшись в плей-офф квалификации Лиги Европы – Русин забил победный гол