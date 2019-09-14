"Не понимаю, в какой футбол хочет играть Динамо", – Сабо раскритиковал "бело-синих"

Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно игры киевской команды.

"Мальме? Это не топ клуб Европы. Чемпионат Швеции тоже не входит в число сильнейших в Европе. Но в то же время пока не могу понять игру Динамо.

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Много говорили о молодежи, которой два года назад давали большие авансы. Она выросла, но ничего такого звездные мальчики не показывают. У Динамо сейчас команда второго европейского эшелона. Поэтому матч для Динамо будет тяжелым", – цитирует Сабо Команда 1.

Киевское Динамо стартует в групповом этапе Лиги Европы 19 сентября домашним матчем против Мальме.

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