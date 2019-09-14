Динамо потеряло Дуэлунда из-за рецидива травмы

Датский хавбек Миккел Дуэлунд продолжает страдать из-за проблем со здоровьем.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился неприятной новостью об очередном повреждении легионера.

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"Попов пока тренируется по отдельной программе, а Миккел буквально позавчера провел первую тренировку в общей группе, но у него случился рецидив. Теперь нужно снова проводить реабилитационные манипуляции и в ближайшее время, к сожалению, я не прогнозирую его возвращения в состав", – сказал Михайличенко в комментарии официальному сайту Динамо.

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Напомним, 22-летний датчанин пока так и не сыграл ни одного матча за столичный гранд в сезоне 2019/20.