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Динамо потеряло Дуэлунда из-за рецидива травмы

00:20 48 Читати українською
Динамо потеряло Дуэлунда из-за рецидива травмы
Миккел Дуэлунд / Фото официального сайта Динамо

Датский хавбек Миккел Дуэлунд продолжает страдать из-за проблем со здоровьем.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился неприятной новостью об очередном повреждении легионера.

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"Попов пока тренируется по отдельной программе, а Миккел буквально позавчера провел первую тренировку в общей группе, но у него случился рецидив. Теперь нужно снова проводить реабилитационные манипуляции и в ближайшее время, к сожалению, я не прогнозирую его возвращения в состав", – сказал Михайличенко в комментарии официальному сайту Динамо.

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Напомним, 22-летний датчанин пока так и не сыграл ни одного матча за столичный гранд в сезоне 2019/20.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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