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"Не понимаю, что Шабанов делает в Динамо": Леоненко резко раскритиковал защитника киевлян

20 июля 13:44 - Читати українською
"Не понимаю, что Шабанов делает в Динамо": Леоненко резко раскритиковал защитника киевлян
Артём Шабанов / фото: ФК Динамо

Бывший форвард Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко высказался насчет уровня игры Артема Шабанова после поединка 32-го тура УПЛ против Колоса (0:2).

54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько
 
54’ Владимир Лысенко
70’ Арни Вильхьяльмссон
90+5’ Вадим Милько

"Шабанов смотрел футбол. Я один не понимаю, что Шабанов делает в Динамо? Это не быстрая атака, там никого нет.

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Цыганков получает мяч, начинает с ним возиться... Вроде, все с игроками играют, а Шабанов смотрит футбол. Детский гол", – поделился Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что Динамо уступило Колоса (2:0) и чудом не потерял вторую позицию из-за ничьей между Зарей и Десной.

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20 июля
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Колос - Динамо Киев Артем Артем Шабанов Виктор Леоненко
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