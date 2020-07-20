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"Не розумію, що Шабанов робить в Динамо": Леоненко різко розкритикував захисника киян

13:42 - Читать на русском
"Не розумію, що Шабанов робить в Динамо": Леоненко різко розкритикував захисника киян
Артем Шабанов / фото: ФК Динамо

Колишній форвард Динамо та збірної України Віктор Леоненко висловився щодо рівня гри Артема Шабанова після поєдинку 32-го туру УПЛ проти Колоса (0:2).

54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько
 
54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько

"Шабанов дивився футбол. Я один не розумію, що Шабанов робить в Динамо? Це не швидка атака, там нікого немає.

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Циганков отримує м'яч, починає з ним возитис ... Начебто, всі з гравцями грають, а Шабанов дивиться футбол. Дитячий гол", – поділився Леоненко в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, що Динамо поступилось Колосу (2:0) та дивом не втратило другу позицію через нічию між Зорею та Десною.

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Теги
Динамо Динамо Артем Артем Шабанов Віктор Леоненко Колос - Динамо
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