Динамо ставит на трансферы – Суркис подтвердил переговоры, Михайличенко заговорил о чистке, 2 игрока получили приговор

Киевское Динамо готовит новую перестройку. Главный тренер Алексей Михайличенко обвиняет игроков после поражения от Колоса в последнем туре УПЛ 2019/20, а президент клуба Игорь Суркис называет некоторые имена.

Динамо вышло в квалификации Лиги чемпионов только благодаря Десне, которая и сама не завоевала бронзу, и Заре не проиграла в Запорожье. Сезон антирекордов, отставки тренера, двойного провала в Европе, странных трансферов и скандалов завершился серебром плюс триумфом в Кубке Украины. Если бы после победы над Зарей продолжили традицию с Колосом, интонации разговоров были бы совсем другими. А так настроение испорчено и руководству, и фанатам. Вдуматься только, Динамо обязано вторым местом прежде всего фэйр-плей в параллельном матче.

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Однако сдаваться Алексей Михайличенко не планирует. Наставник уже озвучил несколько ключевых вещей. Первая – кроме неровного регламента и заоблачной мотивации Колоса, виновниками поражения названы таинственные футболисты: "Этот сезон дал много пищи для размышлений. Есть много статистов, с которыми нужно наводить порядок. Будем разбираться. Мы постарались навести порядок, но нужно будет еще этим заниматься. Обойма Динамо должна насчитывать 18-20 человек, и каждый из них должен выходить на поле и выполнять то, что от него требуется. Не всегда это получается. Команда требует не только усиления, но и чистки. Основные задачи – Кубок Украины и квалификация Лиги чемпионов – мы выполнили".

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Последний пункт гласит о намерениях Михайличенко, Евтушенко и компании свалить все на провалы резервистов, которые не смогли компенсировать потери железных игроков основы. Игру с Колосом пропустили из-за травм капитан, один из лидеров полузащиты Сидорчук, а также ведущие бомбардир Вербичи (14 голов во всех турнирах, больше, а именно 17, забил только Цыганков) и ассистент Миколенко (приложился к 11 голам в сезоне).

Что ж, главные после вылета из всех еврокубков задачи тренерский штаб действительно выполнил, поэтому имеет неплохие шансы сохранить свои должности, когда эмоции от очередного фиаско улягутся. Конечно, все это до поры до времени квалифай-раундов ЛЧ. В случае провала Михайличенко повторит судьбу Хацкевича, здесь сомнений быть не может, ведь слишком решающими для полноценной жизни клуба могут стать очередные потерянные минимум 25-30 миллионов евро.

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"Будем разбираться", – фактически повторил за своим тренером легендарную фразу Блохина и Игорь Суркис. Искать причины, почему так произошло, очевидно, нужно все-таки в игроках. Президент Динамо затронул отдельно двух исполнителей, которым можно паковать чемоданы. Причем один из них, Кадири, отыграл весь матч – сначала в центре поля, затем в защите. Ранее Суркис не понимал, чего Хацкевич не выпускает ганца, хотя сам тренер и просил его подписать. Теперь, когда Момо сыграл 16 матчей, 25% из которых завершились поражениями, риторика несколько изменилась.

Соль, Каргбо, Бенито, Кадири, Вербич? Из этих легионеров положительные слова нашлись только для Беньямина, который сейчас "основной наш футболист". Других, похоже, с радостной душой отпустил бы. "Что касается Кадири... это наши футболисты. Если по ним будут предложения, учитывая, что у них мало игрового времени, мы с ними расстанемся и лучше приобретем на их место более сильных игроков, которые смогут принести прежде всего результат для команды, показывать хорошую игру.

Потому что у Соля не сложилось. Он квалифицированный взрослый футболист. Мне кажется, что шанс ему давали, но у него не получается. Если будет предложение к нему, конечно, будем с ним расставаться". Есть ли у Динамо на примете футболисты, которые могут усилить команду?" По некоторым позициям мы уже вступали в переговоры с отдельными футболистами. Сейчас трансферное окно только открывается, поэтому будем работать. То, что я увидел сегодня, усиление необходимо", – уверяет Суркис.

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Свежие имена потенциальных новичков заполонят информпространство уже вскоре, а пока однозначно можно утверждать о 2-х дуэтах арендованных, которые возвращаются после успешного сезона в командах статусом ниже. Это ведущие исполнители Зари и СК Днепр-1, где динамовцы стали лучшими бомбардирами сезона. Супряга наколотил 14 мячей в чемпионате Украины, в активе Леднева 13 забитых и 3 голевые передачи во всех турнирах, хотя Богдан откровенно забуксовал перед камбэком в Киев. Булеца оформил 5+4 по системе гол плюс пас.

"Ну, Тимчик и Леднев однозначно возвращаются. Супряга и Булеца должны вернуться, но каким будет решение тренерского штаба, по этим игрокам мы примем окончательное решение в течение нескольких дней". Суркис откровенно заявляет, что не видит оснований для попадания в групповой раунд Лиги чемпионов с такой игрой, как против Колоса. Его крайне огорчает исторический разрыв между первым и вторым местами. Столь уверенно не брал золото даже Валерий Лобановский. Нужны большие изменения, но они снова могут наступить слишком поздно.

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