"Не ожидал, что сыграю": Гусев вспомнил дебют за сборную Украины – тот матч завершился поражением

Знаменитый экс-хавбек Динамо и сборной Украины признался, что дебют за национальную команду стал для него неожиданностью.

Заметим, Гусев дебютировал за "сине-желтых" в товарищеском матче против Румынии. 20 августа 2003 года в Донецке сборная Украины уступила 0:2.

"Начало карьеры в Динамо складывалось, в целом, неплохо, и мне где-то уже намекали, что могут вызвать в национальную сборную. Когда в августе Леонид Буряк огласил список футболистов на контрольный матч с Румынией, неожиданностью для меня это не стало.

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С румынами играли в Донецке – по-моему, это был первый матч сборной в этом городе. Я был на замене и, если честно, то не ожидал, что сыграю. Но в перерыве говорят: "Выходи". Выпустили меня на правый фланг вместо Сергея Ткаченко. По-моему, играл, как и в Динамо, линейного – отвечал за всю бровку. Потом, правда, вышел Гена Зубов, и я опустился чуть ниже, но мы проигрывали (Адриан Муту забил два гола), поэтому можно сказать, что дебютировал на позиции правого нападающего. В итоге – 0:2", – рассказал Гусев в интервью Команда №1.

Отметим, в активе Олега Гусева 98 матчей за национальную сборную Украины. Сейчас 37-летний экс-динамовец входит в тренерский штаб молодежной команды киевлян.

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