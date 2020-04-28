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"Не очікував, що зіграю": Гусєв пригадав дебют за збірну України – той матч завершився поразкою

28 квітня 20:26 435 Читать на русском
"Не очікував, що зіграю": Гусєв пригадав дебют за збірну України – той матч завершився поразкою
Олег Гусєв / ФК Динамо

Знаменитий екс-хавбек Динамо та збірної України зізнався, що дебют за національну команду став для нього несподіванкою.

Зауважимо, Гусєв дебютував за "синьо-жовтих" у товариському матчі проти Румунії. 20 серпня 2003 року в Донецьку збірна України поступилася 0:2.

"Початок кар'єри в Динамо складався, в цілому, непогано, і мені десь уже натякали, що можуть викликати в національну збірну. Коли в серпні Леонід Буряк оголосив список футболістів на контрольний матч з Румунією, несподіванкою для мене це не стало.

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З румунами грали в Донецьку – по-моєму, це був перший матч збірної в цьому місті. Я був на заміні і, якщо чесно, то не очікував, що зіграю. Але в перерві говорять: "Виходь". Випустили мене на правий фланг замість Сергія Ткаченка. По-моєму, грав, як і в Динамо, лінійного – відповідав за всю бровку. Потім, правда, вийшов Гена Зубов, і я опустився трохи нижче, але ми програвали (Адріан Муту забив два голи), тому можна сказати, що дебютував на позиції правого нападника. У підсумку – 0:2", – розповів Гусєв в інтерв'ю Команда №1.

Зазначимо, в активі Олега Гусєва 98 матчів за національну збірну України. Наразі 37-річний екс-динамівець входить у тренерський штаб молодіжної команди киян.

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Теги
Україна Україна Збірна України Динамо Динамо Олег Гусєв Олег Гусєв Румунія Румунія Румунія
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