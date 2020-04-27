"Задача Тимощука – чтобы жене и детям не досталось ни одного евро": экс-капитан сборной Украины избегает суда

Надежда Навроцкая продолжает судебную тяжбу против своего бывшего мужа Анатолия Тимощука.

"Ситуация с Тимощуком у нас все еще продолжается, эти конфликты все еще не закончены. Он просто затягивает все судебные процессы. Выиграть их он не может, поэтому затягивает, откладывает. Это специальная технология, возможно, не его, а людей, которые на него работают. Они придумывают какие-то феерические шоу, постоянно что-то новое.

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Суть споров всегда одна и та же: дети у него – как инструмент. Он всегда пытается использовать детей против меня, найти хоть какую-то зацепку. Дети растут, живут в социуме, и уже нельзя делать из них каких-то ненормальных. Я думаю, что это упирается в материальное. Его задача, чтобы жене и детям не досталось ни одного евро – именно это передал его представитель адвокату", – заявила Навроцкая в интервью Великому Футболу.

Напомним, Тимощук завершил профессиональную карьеру игрока в 2016 году. Сейчас он работает ассистентом в тренерском штабе Зенита.

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