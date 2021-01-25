"Я читал, что у ПСЖ также убытки, и мы посмотрим, смогут ли они отвечать за свои инвестиции.

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В любом случае я бы попросил их относиться к нам с уважением, так же, как и мы к ним. Не нужно дестабилизировать Барселону. Мы ничего не делали, чтобы заставлять их говорить о трансфере Месси посреди сезона. Я не думаю, что это хорошо", – цитирует Лапорту AS.

Напомним, контракт Месси с Барселоной заканчивается летом, и аргентинец уже имеет право договариваться с другими клубами.

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