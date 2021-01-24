"Скучаю ли я за Луисом Суаресом? Я не люблю отвечать на такие вопросы. Вы задаете мне их каждый раз, когда он забивает гол. Он отличный игрок, и я желаю ему удачи, но решение принято.

"Это недопустимо для Барселоны": Куман разозлился из-за плохой реализации пенальти в Кубке Испании

Я не беспокоюсь из-за того, что мои футболисты могут воспринять мои комментарии как критику. Я не собираюсь врать и говорю то, что вижу. Когда ты игрок Барселоны, к тебе серьезные требования. Я критикую их с уважением. Я не имею ничего против любого из футболистов и хочу помочь им, но при всем уважении, когда мы за 90 минут не можем забить Корнелье, я не собираюсь молчать. Если кто-то против – пригласите другого тренера.

Относительно зимних трансферов... Моя позиция известна – нам не хватает людей. Но важна финансовая ситуация клуба. Думаю, мы все мыслим одинаково. Если никто не придет – мы продолжим, но если хотим большего – нужны трансферы", – цитирует Кумана издание AS.

Напомним, Барселона не без труда пробилась в 1/8 Кубка Испании, одолев Корнелью лишь в дополнительное время. Уже сегодня, 24 января, "блаугранас" в рамках 20-го тура Примеры на выезде встретятся с Эльче. Начало матча в 17:15.

Барселона драматично прошла Корнелью в Кубке Испании, не забив два пенальти за матч