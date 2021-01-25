"Я читав, що у ПСЖ також є збитки, і ми подивимося, чи зможуть вони відповідати за свої інвестиції.

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У будь-якому разі я б попросив їх ставитися до нас з повагою, так само, як і ми до них. Не потрібно дестабілізовувати Барселону. Ми нічого не робили, щоб змушувати їх говорити про трансфер Мессі посеред сезону. Я не думаю, що це добре", – цитує Лапорту AS.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною закінчується влітку, і аргентинець вже має право домовлятися з іншими клубами.

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