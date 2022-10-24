"Вспомните, когда Динамо было успешным в последние годы своей истории? В каких случаях? Приход Сергея Реброва и Рауля Рианчо после Блохина. Это первый случай, после которого Динамо имело хорошие результаты. Второй случай – приход Луческу после Хацкевича и Михайличенко. Как и Ребров тогда, Луческу принес команде новые идеи, интересный футбол, тренировочный процесс, которые придавали азарт игрокам.

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Сейчас мы говорим о новом импульсе для Динамо. Мне кажется, что Луческу сейчас уже не имеет такого влияния на команду, как в первые два сезона. На мой взгляд, должен быть иностранный тренер. Не знаю, кто из украинских специалистов может вызвать интерес у футболистов. У меня только один вариант, который сейчас занят и мучается с Ворсклой. Это Виктор Скрипник. В кулуарах сейчас говорят о Костюке. Не знаю, насколько это реальный кандидат, который выведет Динамо из пике на вершину турнирной таблицы. Для руководства клуба сейчас нужно правильно проанализировать ситуацию и сделать правильные выводы. Тренера уровня Луческу заменить очень непросто.

Это вопрос к братьям Суркисам. На что они готовы пойти в этой ситуации с экономической точки зрения. Не надо жить иллюзиями. Экономический аспект – самый важный. Мне кажется, что сейчас проблема не в Луческу. Если бы он смог влить свежую кровь в команду, он показал бы, что порох еще есть. Условно говоря, тот же Бьелица, если скажет, что он готов приехать, то он скажет, что ему нужно сохранить ключевых футболистов и купить еще семерых игроков. Это условно 50 миллионов евро. Это невозможно в нынешних реалиях", – сказал Вацко в эфире авторской программы Вацко Live.

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