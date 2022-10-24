"Згадайте, коли Динамо було успішним останніми роками своєї історії? В яких випадках? Прихiд Сергія Реброва і Рауля Ріанчо після Блохіна. Це перший випадок, після якого Динамо мало хороші результати. Другий випадок – прихід Луческу після Хацкевича та Михайличенка. Чому так? Як і Ребров тоді, Луческу приніс команді нові ідеї, цікавий футбол, тренувальний процес, які надавали азарт гравцям.

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Наразі ми говоримо про новий імпульс для Динамо. Мені здається, що Луческу зараз уже не має такого впливу на команду, як у перші два сезони. На мій погляд, має бути іноземний тренер. Не знаю, хто з українських фахівців може викликати інтерес у футболістів. У мене тільки один варіант, який зараз зайнятий і мучиться з Ворсклою. Це Віктор Скрипник. У кулуарах зараз говорять про Костюка. Не знаю, наскільки це реальний кандидат, який виведе Динамо із піке на вершину турнірної таблиці. Для керівництва клубу зараз потрібно правильно проаналізувати ситуацію та зробити правильні висновки. Тренера рівня Луческу замінити дуже непросто.

Це питання до братів Суркісів. На що вони готові піти у цій ситуації з економічної точки зору. Не треба жити ілюзіями. Економічний аспект – найважливіший. Мені здається, що зараз проблема не в Луческу. Якби він зміг влити свіжу кров у команду, він показав би, що порох ще є. Умовно кажучи, той же Б'єліца, якщо скаже, що він готовий приїхати, то він скаже, що йому потрібно зберегти ключових футболістів та купити ще сімох гравців. Це умовно 50 мільйонів євро. Це неможливо в нинішніх реаліях", – сказав Вацко в ефірі авторської програми Вацко Live.

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