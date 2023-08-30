"Хотел бы высказаться и о телепуле, поскольку участники соревнований чувствуют неуважение со стороны одного из клубов в связи с созданием УПЛ ТВ без ведома всех остальных. Хотите транслироваться на отдельной площадке – транслируйтесь, но не надо называть это УПЛ ТВ.

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Поэтому считаю некорректным использование бренда УПЛ ТВ в интересах одного клуба и без согласования с другими. Почему-то они считают, что могут так делать. Как минимум, это говорит о том, что развивать сотрудничество в этом направлении с ними не стоит", – поделился Лысак в комментарии Sport.ua.

Напомним, что Рух создал канал УПЛ ТВ на YouTube, где транслируются домашние матчи Руха и Миная.

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