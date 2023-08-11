Уже в скором времени в украинском футболе может произойти, без преувеличения, уникальное событие. У телепула УПЛ есть шанс объединить все клубы.

Как известно, перед стартом сезона в телепул Премьер-лиги вошли 12 клубов – кроме Динамо, Зари, СК Днепр-1 и Руха. Позже присоединился Минай, решивший самостоятельно организовывать трансляции своих домашних матчей.

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Впрочем, сейчас появилась информация, что уже в 2023 году ситуация может измениться в корне. Динамо, Заря и СК Днепр-1 размышляют о присоединении к телепулу. Окружение Игоря Коломойского уже не подозревает, что УПЛ ТВ – проект Шахтера. Об этом сообщает KDK.

Как отмечает источник, в таком случае Руху и Минаю не будет смысла оставаться в стороне от телепула. Соответственно, есть шансы, что все матчи элитного дивизиона чемпионата Украины наконец-то будут транслировать на одной платформе.

Вопрос цены подписки пока обсуждается. Диапазон – 50-100 гривен в месяц. Планируется запуск разных пакетов – месячная подписка, подписка на сезон и одну игру. Один-два матча в туре будут транслироваться бесплатно в открытом доступе.

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