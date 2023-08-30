"Хотів би висловитися і про телепул, оскільки учасники змагань відчувають неповагу зі сторони одного з клубів у зв'язку зі створенням УПЛ ТБ без відома усіх інших. Хочете транслюватися на окремому майданчику – транслюйтеся, але ж не треба називати це УПЛ ТБ.

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Тому вважаю некоректним використання бренду УПЛ ТБ в інтересах одного клубу і без узгодження з іншими. Чомусь вони вважають, що можуть так робити. Як мінімум, це говорить про те, що розвивати співпрацю у цьому напрямку із ними не варто", – поділився Лисак в коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що Рух створив канал УПЛ ТБ на YouTube, де транслюються домашні матчі Руха та Миная.

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