"Ребята, которые раньше были в Шахтере, особенно украинцы, много говорят в интервью, что им не дали шанса. Но я считаю, что это неправильно. У всех были шансы, все проходили сборы и получали свою возможность.

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Не могу сказать, что Луческу не любил украинцев – он нормально относился к нашим игрокам. И не было вообще никаких проблем в то время, когда мы были в Шахтере. Эта информация, наверное, больше в СМИ распространялась, хотя некоторые футболисты говорили в своих интервью, что с его стороны было определенное недоверие.

Но здесь нужно понимать, что в команде 30 футболистов, а играют 11 человек. Какое может быть недоверие? Играли Шевчук, Кобин, Степаненко, Кучер, Ракицкий, Чигринский, Кривцов, Пятов, Рыбка, Гай – это не украинцы? Просто еще и между нашими игроками была конкуренция, ведь все понимали, что есть лимит на легионеров и в основной состав будут пробиваться только четыре украинца", – сказал Кобин в программе "Бомбардир".

Напомним, Коибн защищал цвета донецкого клуба с 2009 по 2017 годы.

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