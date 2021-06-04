"Была 80-я минута, мы уже проигрывали со счетом 0:3 (матч против Александрии – Футбол 24), я начал делать замены, дал сыграть молодым ребятам. Хотел выпустить Артема, чтобы он своим опытом помог этим четырем молодым игрокам. Однако Артем сказал: "Васильевич, зачем мне выходить? Мы уже проиграли игру".

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Мне это не понравилось. Я противник того, чтобы игроки так поступали. После проигрыша я был на таких эмоциях, что в раздевалке летало все подряд. Мы полтора часа разговаривали о наших результатах и ​​отношениях в команде. На следующий день мы обсудили все по телефону. Мы все – люди, у нас разные характеры. Мы пообщались, но моя позиция была такова: чтобы его не было в команде. Если человек не выходит на 10 минут – это означает, что он нам не поможет и в следующих матчах.

Руководство у меня спросило, что случилось. Я все рассказал. Они меня уговорили подождать. Но я начал смотреть на человека (Милевского – Футбол 24) несколько иначе. На тренировках он отдавался, работал, однако к человеку было уже недоверие", – сказал Василий Кобин в интервью программе Бомбардир.

Напомним, Минай вернулся в Первую лигу через год после выхода в УПЛ. Медиа сообщали, что в случае понижения в классе, закарпатский клуб прекратит свое существование.

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