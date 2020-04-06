"Не могу сказать, что я сильно обрадовался": бывшая звезда Динамо вспомнил, как пробовал собачатину

Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Коновалов вспомнил, как ему пришлось продегустировать не совсем типичное для нас блюдо.

Напомним, в свое время Коновалов выступал в Китае и Южной Корее.

"Пробовал ли блюда местной кухни? Пришлось съесть собачатину. Когда принесли мясо, то не знал, что это такое, мне просто никто не сказал. Каждый, сидя за столом, готовил и жарил на конфорке. Нюхом чувствовал, что не тот запах, как у свинины или телятины, но не понял.

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А когда съел, только после этого корейцы сказали, что переварил мой желудок (смеется – прим.). Не могу сказать, что я сильно обрадовался, потому что помнил, что у нас собака – это друг человека", – рассказал Коновалов Ua-football.

На протяжении своей карьеры Коновалов выступал, в частности, за Днепр и Динамо, в составе которого 5 раз стал чемпионом Украины. За национальную команду сыграл 22 матча и забил 3 гола.

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