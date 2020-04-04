"Финансовые условия там были лучше, чем в Динамо": экс-звезда сборной Украины про выступления в экзотическом чемпионате

Бывший полузащитник сборной Украины и ряда отечественных клубов Сергей Коновалов рассказал о периоде выступлений за корейский Пхохан Стилерс.

"В то время я играл в Динамо, и клубу поступило предложение о моей аренде. Всех все устроило. Корейцы выкупили меня в Динамо за 600 тысяч долларов. А главное – я почувствовал футбольную свободу. После постоянных заездов на базу в Корее я был предоставлен сам себе и мог много времени проводить с семьей. В день игры за три часа до начала матча заезжал на базу, установка, выезд на стадион, а после поединка – снова свободен. За сезон проводил более 40 матчей, а это кроме чемпионата, Кубок страны, Кубок Адидас, Кубок азиатских стран – аналог Лиги чемпионов.

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Несмотря на такой насыщенный график, все время с семьей, уйма свободного времени. Когда выпадали выходные, я мог себе позволить с родными улететь отдохнуть на несколько дней в Гонконг, на Бали. Я чувствовал себя другим человеком, такая жизнь буквально пьянила меня. И когда приезжал в Киев, то видел большую разницу между той и нашей жизнью.

И в финансовом плане условия были лучше, чем в Динамо. Я финансово стал независимым, подписал хороший контракт. Корейцы настолько щепетильны и порядочны, что готовы быть нянькой. Когда привез жену и сына Никиту, которому было всего два года и устроил их в только что полученную квартиру – пришлось ехать на сборы. В клубе выделили специального человека (хотя это не было прописано ни в каком контракте), который буквально сидел на стуле у двери квартиры и, если в мое отсутствие нужна была помощь, делал все что нужно. Нация очень приветливая, они делали все, чтобы я и моя семья чувствовали себя комфортно", – рассказал Коновалов в интервью изданию Ua-football.

Напомним, Сергей начал профессиональную карьеру футболиста в Днепре в 1990 году. С 1994 по 2003 годы защищал цвета киевского Динамо, откуда на два сезона отправился в аренду в корейское первенство. Со своей командой Пхохан Стилерс дважды стал обладателем Лиги чемпионов АФК (1997, 1998).

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