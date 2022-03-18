"Мы провели очень качественный матч. Этот сезон похож на сбывшеюся мечту. Мы отдаемся полностью на поле и наслаждаемся нашим футболом. Надеюсь, болельщикам он тоже нравится.

Определились четвертьфиналисты Лиги Европы 2021/22 – Малиновский и Ярмоленко вытащили свои команды

Мы верили в себя с первого тайма, потому продолжали творить, продолжали двигаться. Сказали себе, что если будем делать то, что делаем, победим. Вест Хэм никого не боится. Для нас не важно, с кем мы играем. Сейчас мы в четвертьфинале Лиги Европы, боремся за трофей. Мы здесь не только ради участия. Почему бы нам не выиграть турнир?

Андрей Ярмоленко такой хороший парень. Я не могу представить, что он переживает. Сейчас у него трудный период в жизни. Надеюсь, он сможет продолжать делать свою работу дальше", – цитирует Антонио Yahoo.

Вест Хэм благодаря голу Ярмоленко победил Севилью и вышел в четвертьфинал ЛЕ, Айнтрахт на последних секундах выбил Бетис