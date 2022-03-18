Определились четвертьфиналисты Лиги Европы 2021/22 – Малиновский и Ярмоленко вытащили свои команды
Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко сохраняют шансы выиграть престижный трофей.
Завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы. В четвертьфинал вышли 8 команд:
РБ Лейпциг
Рейнджерс
Брага
Аталанта
Барселона
Лион
Вест Хем
Айнтрахт
Руслан Малиновский с Аталантой прошел Байер, выдав шикарный первый матч. Андрей Ярмоленко решающим голом помог Вест Хэму выбить Севилью. Лейпциг автоматически попал в 1/4 из-за дисквалификации Спартака.
Барселона выездной победой одолела Галатасарай. Лион удержал нужный результат с Порту, Рейнджерс легко прошли Црвену Звезду, а Брага была сильнее Монако. Айнтрахт последним завоевал путевку, дожав Бетис.
Первые поединки 1/4 финала Лиги Европы состоятся 7 апреля, а ответные – 14 апреля. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится в ближайшую пятницу, 18 марта.