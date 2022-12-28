Ассисты конкурента Ярмоленко в видеообзоре матча Уотфорд – Вест Хэм – 1:4
19:55 - Читати українською
Вест Хэм устроил камбек в матче 20-го тура АПЛ против Уотфорда. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Томаш Соучек 27’
Саид Бенрама 29’
Марк Нобл 58’
Никола Влашич 90+2’
27’ Томаш Соучек
29’ Саид Бенрама
58’ Марк Нобл
90+2’ Никола Влашич
Экс-форвард Зари Деннис Бонавентуре открыл счет мощным выстрелом в девятку, однако это был последний успех "шершней". В середине тайма Вест Хэм ответил двойным ударом от Соучека и Бенрама.
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После перерыва Нобл с пенальти закрепил преимущество "молотов", а в компенсированное время Влашич оформил окончательные 4:1. Ярмоленко весь матч просидел на скамье запасных, ведь Боуэн не оставляет шансов Андрею – конкурент украинца отдал два ассиста и заработал пенальти.
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