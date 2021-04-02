"Приход Луческу действительно дал больше возможностей для работы на бразильском рынке. Наша конечная цель – принимать наиболее правильные решения и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые могут усвоить методы и философию главного тренера. Динамо наняло меня, чтобы усовершенствовать работу по поиску игроков на бразильском и латиноамериканском рынках.

Данило Силва стал международным представителем Динамо

Моя задача заключается не только в том, чтобы находить футболистов для первой команды, но и молодых талантов, которые соответствуют модели развития клуба. Кроме технического аспекта, мне нужно принимать во внимание и психологическую составляющую. Необходимо проводить максимально точный анализ, чтобы понимать, как адаптируется игрок в клубе, а не просто думать о том, хороший он исполнитель или нет", – цитирует Силву UOL.

Напомним, Данило защищал цвета киевского Динамо с 2010 по 2017 годы. С "бело-синими" он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок. Теперь 34-летний экс-футболист стал международным представителем киевлян.

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