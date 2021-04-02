Орендований хавбек Динамо Тудор Белуце перебуває в очікуванні свого повернення на футбольне поле та обіцяє зробити це якнайшвидше.

Даніло Сілва чітко окреслив сферу своєї нової діяльності у Динамо

Румун страждає через пошкодження ще від перших зимових зборів та ніяк не може повністю відновитись. Попри це, він зберігає оптимізм, принаймні у своєму Instagram. "Я скоро повернусь, адже не люблю залишати справи незавершеними", – написав Белуце. Наразі точні терміни повернення хавбека невідомі.

Нагадаємо, 22-річний півзахисник перейшов у Динамо в жовтні минулого року на правах оренди з Брайтона. Відтоді Белуце зіграв три матчі за київський клуб, причому сумарно провів на полі лише вісім хвилин.

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній