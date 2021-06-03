"Именно в таких случаях говорят, что тренеру не избежать приятной головной боли, определяя, кому отдать предпочтение среди защитников в стартовом составе. На мой взгляд, в сборной собраны действительно самые достойные. И что очень важно, квалификация и подбор защитников позволяют главному тренеру Андрею Шевченко в обороне брать на вооружение различные схемы в зависимости от силы соперника.

Бущан или Трубин: легенда Шахтера посоветовал Шевченко выбрать на Евро-2020 основным голкипера Динамо

Это может быть игра в три центральных защитника, или классический вариант – четыре защитника, а при крайней необходимости – в пять. Хотя учитывая отсутствие игровой практики у Александра Тымчика, наши позиции на правом фланге не так прочны, как того бы хотелось.

Остается надеяться, что в ближайшее время киевский динамовец наверстает упущенное и сможет составить конкуренцию своему одноклубнику и тезке – Караваеву", – отметил Шелепницкий в комментарии meta-ratings.

Отметим, что Тимчик большую часть сезона 2020/21 пропустил из-за травмы, в общем отыграв 7 матчей в составе Динамо, не отметившись результативными действиями.

Україна їде на Євро-2020 з юнаком, який провів 407 хвилин у футболі: Шевченко ризикує, соцмережі вибухають