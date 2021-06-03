Бущан или Трубин: легенда Шахтера посоветовал Шевченко выбрать на Евро-2020 основным голкипера Динамо
Футбольный эксперт Александр Сопко считает, что континентальное первенство может негативно повлиять на молодого игрока.
"Кто должен стать основным вратарем на Евро? Думаю, все же Бущан. Даже по возрасту, и как провел весь сезон. Заслужил свое место в рамке в результате конкуренции, работая не один год.
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Что касается Трубина, его взлет в некоторой степени неожиданный и случайный, поскольку коронавирус внес свои коррективы, и игрок зацепился за эту волну, у него начался рост. Второе – последняя игра Трубина, в матче с Бахрейном, показала, что у кипера есть вопросы по игре в фазе выхода из-под высокого прессинга соперника.
Если так играть с молодым, еще не совсем опытным вратарем, особенно на крупном турнире, то можно вообще поломать ему всю карьеру. Поэтому одним из моментов у тренерского штаба при выборе основного голкипера может быть этот аспект. Чтобы не сломать вратаря, который только формируется, возможно, надо направить свой выбор на более устойчивого и уверенного", – цитирует Сопко dynamomania.
Напомним, наставник сборной Украины Андрей Шевченко внес в заявку на Евро-2020 трех голкиперов – Георгия Бущана, Анатолия Трубина и Андрея Пятова.
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