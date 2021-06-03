"Кто должен стать основным вратарем на Евро? Думаю, все же Бущан. Даже по возрасту, и как провел весь сезон. Заслужил свое место в рамке в результате конкуренции, работая не один год.

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Что касается Трубина, его взлет в некоторой степени неожиданный и случайный, поскольку коронавирус внес свои коррективы, и игрок зацепился за эту волну, у него начался рост. Второе – последняя игра Трубина, в матче с Бахрейном, показала, что у кипера есть вопросы по игре в фазе выхода из-под высокого прессинга соперника.

Если так играть с молодым, еще не совсем опытным вратарем, особенно на крупном турнире, то можно вообще поломать ему всю карьеру. Поэтому одним из моментов у тренерского штаба при выборе основного голкипера может быть этот аспект. Чтобы не сломать вратаря, который только формируется, возможно, надо направить свой выбор на более устойчивого и уверенного", – цитирует Сопко dynamomania.

Напомним, наставник сборной Украины Андрей Шевченко внес в заявку на Евро-2020 трех голкиперов – Георгия Бущана, Анатолия Трубина и Андрея Пятова.

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