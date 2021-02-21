"Я знаю Шабанова, смотрел много его матчей. Меня его выступление не удивило. Я рад, что он показал стабильность – ту, которую демонстрировал раньше. Он показал хорошую игру, дал мне покой. Это хороший дебют.

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В новой расстановке, с которой мы сыграли несколько матчей, очень важно, что слева играет левша. Не хотелось бросать Шабанова в игру прямо из аэропорта. Мы хотели, чтобы он немного привык, познакомился с игроками. Я думал дать ему немного времени, чтобы изучить наши правила.

Однако, ситуация в матче за пять минут так резко изменилась, что мы считали необходимым обратиться к услугам Шабанова. Он сыграл раньше, чем мы планировали. Думаю, он показал, на что способен. Шабанов – хороший футболист, я рад, что он с нами", – цитирует Михневича официальный сайт Легии.

Напомним, Шабанов вышел на замену на 46-й минуте матча чемпионата Польши против Вислы при счете 3:2 и помог своей команде уверенно победить соперника 5:2.

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