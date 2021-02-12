Нападающий Фран Соль не скрывает, что хочет задержаться в Тенерифе и после завершения аренды из Динамо.

"Конечно, у меня есть свои пожелания, но есть и условия аренды. Сейчас у меня контракт с киевским Динамо, и я должен его соблюдать.

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Я хотел бы остаться в Тенерифе. Клуб следит за моим прогрессом и находится в постоянном контакте с моим агентом. Они довольны моим сезоном. Мы посмотрим, чем закончится эта кампания, я хотел бы, чтобы после нее можно было договориться. Впрочем, я также не хочу создавать напрасных надежд, потому что все зависит не только от моего мнения", – заявил Соль в интервью Diario de Аvisos.

Добавим, что испанец провел 25 матчей в текущем сезоне, отличился 7 голами и 2 ассистами. За 1,5 года в Динамо было лишь 23 матча и 4 гола.

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