Нападающий Динамо Назарий Русин может покинуть киевский клуб в зимнее трансферное окно.

Польская Легия желает усилить состав Назарием Русином в зимнее трансферное окно, сообщает польский журналист Куба Северин в своем твиттере.

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Задержку в переговорах вызвали различные взгляды клубов на сделку. Динамо хочет отпустить Русина в "сухую" аренду на полгода, тогда как Легия – с правом выкупа по окончании сезона 2020/21.

К слову, нападающий провел лишь 1 матч в составе киевлян в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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