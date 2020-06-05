"Не хочу с ними ругаться", – Кополовец объяснил, почему Минай проигнорировал собрание ПФЛ

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец не против доигрывания сезона Первой лиги, но клуб имеет претензии к ПФЛ.

"Давайте продолжим, но с участием всех 16 команд. Здесь наша позиция не изменилась. Но надо разобраться, кто хочет – играют, кто не хочет – не играют. Что это такое? Что это за чемпионат? Это же несерьезно.

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Я не ехал в Киев, потому что там ничего не решается. Давайте какие-то гарантии, что мы этот чемпионат доиграем. Зачем мне там с людьми ругаться? Ходят эти полусбитые летчики, сами не знают, что говорят.

Мы – команда, которая выступает за доигрывание чемпионата. Все спекулировали, что Минай проголосовал против. Да, я проголосовал против, потому что 4 команды отказались доиграть. Как я могу за такой чемпионат голосовать?

Вот мы сейчас играем важный матч против Ингульца, а Волынь, допустим, с Прикарпатьем, которое не выходит на матч. Они себе три очка взяли, а у нас бойня. В таких "мутках" мы участвовать не будем.

Продолжим ли, если УАФ решит доиграть сезон? Пока не могу что-то сказать. Хочу посмотреть, что решат на исполкоме. Далее будем принимать решение. Должно быть какое-то условие – или все доигрывают, или те, кто не доигрывают, – вылетают. И все. Тогда для них будет стимул доигрывать", – рассказал Кополовец для Tribuna.

Напомним, большинство клубов Первой лиги проголосовали за возобновление розыгрыша турнира. Последнее слово остается за исполкомом УАФ.

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