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"Не хочу з ними лаятись", – Кополовець пояснив, чому Минай проігнорував збори ПФЛ

16:20 237 Читать на русском
"Не хочу з ними лаятись", – Кополовець пояснив, чому Минай проігнорував збори ПФЛ
Василь Кобін та Михайло Кополовець / Фото ФК Минай

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець не проти догравання сезону Першої ліги, але клуб має претензії до ПФЛ.

"Давайте продовжимо, але за участю всіх 16 команд. Тут наша позиція не змінилася. Але треба розібратися, хто хоче – грають, хто не хоче – не грають. Що це таке? Що це за чемпіонат? Це ж несерйозно.

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Я не їхав до Києва, тому що там нічого не вирішується. Давайте якісь гарантії, що ми цей чемпіонат дограємо. Навіщо мені там з людьми лаятися? Ходять ці напівзбиті льотчики, самі не знають, що розповідають.

Ми – команда, яка виступає за догравання чемпіонату. Всі спекулювали, що Минай проголосував проти. Так, я проголосував проти, тому що 4 команди відмовилися дограти. Як я можу за такий чемпіонат голосувати?

Ось ми зараз граємо важливий матч проти Інгульця, а Волинь, припустимо, з Прикарпаттям, яке не виходить на матч. Вони собі три очки взяли, а у нас бійня. В таких "мутках" ми участі не братимемо.

Чи продовжимо, якщо УАФ вирішить дограти сезон? Поки не можу щось сказати. Хочу подивитися, що вирішать на виконкомі. Далі будемо приймати рішення. Повинно бути якась умова – або всі дограють, або ті, хто не дограють, – вилітають. І все. Тоді для них буде стимул догравати", – розповів Кополовець для Tribuna.

Нагадаємо, більшість клубів Першої ліги проголосували за відновлення розіграшу турніру. Останнє слово залишається за виконкомом УАФ.

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Теги
ПФЛ Перша ліга УАФ Минай Минай Михайло Кополовець Михайло Кополовець
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