"Я был в Грузии и Латвии, это одинаковые чемпионаты. Любая команда украинской Первой лиги может спокойно побороться с лидерами Высшей лиги Латвии. Там всего лишь несколько команд серьезных. Я бы не сказал, что это сильный чемпионат, кроме двух-трех команд .

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Хочу поскорее забыть этот период. Как в фильме "Люди в черном", чтобы кнопку нажать и все. Ты выходишь на игру и как бы ты там не прыгал, не крутился и не убивал себя, тебя все равно будут возить. В Тукумсе все было хорошо, а потом резко стало плохо.

О чем говорить? Врача не было в команде. Ни массажиста, ни восстановления. 16-летних пацанов бросали на поле. Я впервые в жизни столкнулся с тем, что футболист не может выйти на тренировку, потому что ему нужно там по механике на работе машину ремонтировать. На профессиональном контракте после коронавируса были только я и еще два человека. Остальных взяли просто детей.

Один работает тренером и не может ходить на тренировки. Было интересно: у нас завтра матч, сегодня предигровая тренировки, а игрока нет, потому что он отпросился на основной заработок – детей тренировать. Зачем ему тот футбол, если он завтра приедет и все равно будет в составе. У нас один экс-футболист весил 103 килограмма, звали Томми. Он 1988 года рождения, был хорошим защитником. Он сбросил вес и играл в футбол после двухлетнего перерыва. Потому что у нас просто не хватало людей", – сказал Кучинский в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, Максим был игроком Тукумса 2000 с 5 марта 2020-го по 18 сентября 2020 года. За латвийский клуб провел 4 матча, в которых пропустил 12 голов и ни разу не отстоял на ноль.

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