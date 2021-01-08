"Я тоді потрапив у Динамо Батумі спонтанно. Мені все там сподобалось, саме в Батумі, було класно. Чому пішов? Тому що на це все вплинуло мій відхід із Карпат. Львівський клуб хотів, щоб я залишився. Але мені зателефонувала одна людина, прізвище якої я називати не хочу і більше ніколи не буду.

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Пообіцяв мені великі золоті гори, що мене там чекають та все таке. В результаті я зірвався та не продовжив контракт із Карпатами. Поїхав до Грузії, а там виявилось все зовсім не так, як мені казала ця людина. Мене там ніхто не чекав навіть. Я їхав без перегляду на контракт, а мені сказали тренуватись. Позаймався я там три-чотири дні та хотів якоїсь конкретики. Запропонували залишитись на п’ять місяців, щоб я ще набрав форму і вони на мене подивились.

По грошах там багато врізали і в мене вже в принципі не було виходу, бо я розумів, що в Україну якщо я повернусь, то це буде Перша або Друга ліга. Я залишився в Грузії, був там майже півроку. Мені все сподобалось, там дійсно красиво. Це одне з найкращих місць де я був. Чому не залишився там надовго? Ну подивіться в інтернеті. П’ять місяців був там я, мені не дали пограти, вісім місяців там був Левченко, екс-кіпер Зорі. Його там зараз забрали і вони шукають воротаря.

Їм потрібно викликати Касільяса, ван дер Сара і то не факт, що вони вгодять тренеру. Вони шукали захисника лівоногого, я, як мінімум знаю двох із УПЛ, хороших. А він каже, що не підходять, ну я говорю, тоді телефонуйте в Барселону і Реал. Можливо, там знайдете. Продасте ціле Динамо Батумі і купите одного собі гравця звідти", – поділився Кучинський у інтерв'ю виданню Брутальний футбол.

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