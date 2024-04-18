"Обычно я не готовлюсь к речам, тем более за день до матча. Я завтра подумаю о том, что я скажу ребятам. Помню, как перед ответной игрой с Барселоной после поражения на Камп Ноу со счётом 0:3 я сказал: "Если мы сможем совершить камбэк, будет замечательно. Если мы не сможем этого сделать, давайте потерпим неудачу самым прекрасным образом". Сейчас я лишь могу подписаться под этими словами.

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Я уже говорил, что мы хотим выиграть игру. Но если мы хотим победить, нам нужно играть хорошо. Если мы будем играть хорошо, у нас будет шанс победить. Вот тогда и посмотрим, что произойдёт. После первой игры болельщики, сама Аталанта и наш штаб думали, что исход противостояния предрешен. Но я так не считаю. Если мы выиграем, мои игроки найдут повод рассказать миру о том, что я сказал им в раздевалке. Если мы потерпим неудачу, никто не захочет об этом слышать", – цитирует Клоппа This is Anfield.

Матч Аталанта – Ливерпуль состоится в четверг, 18 апреля.

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