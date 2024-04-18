"Зазвичай я не готуюся до промов, тим паче за день до матчу. Я завтра подумаю про те, що я скажу хлопцям. Пам'ятаю, як перед матчем-відповіддю з Барселоною після поразки на Камп Ноу з рахунком 0:3 я сказав: "Якщо ми зможемо зробити камбек, буде чудово. Якщо ми не зможемо цього зробити, давайте зазнаємо невдачі найпрекраснішим чином". Зараз я лише можу лише підписатися під цими словами.

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Я вже говорив, що ми хочемо виграти гру. Але якщо ми хочемо перемогти, нам потрібно грати добре. Якщо ми гратимемо добре, у нас буде шанс перемогти. Ось тоді й подивимося, що станеться. Після першої гри вболівальники, сама Аталанта і наш штаб думали, що результат протистояння вже вирішений. Але я так не вважаю. Якщо ми виграємо, мої гравці знайдуть привід розповісти світу про те, що я сказав їм у роздягальні. Якщо ми зазнаємо невдачі, ніхто не захоче про це чути", – цитує Клоппа This is Anfield.

Матч Аталанта – Ліверпуль відбудеться в четвер, 18 квітня.

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