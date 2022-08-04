"Я всегда считал, что это удивительный трансфер. Мне всегда казалось, что такой момент настанет, даже если Роналду и играл хорошо раньше. С ним подписали контракт на два года с опцией продления, и я не мог поверить в это, ведь он никогда не согласится быть второй скрипкой ни для кого. Но на определенном этапе карьеры следует понимать, что ты уже не тот. Карьера Роналду получилась длиннее, потому что он очень профессиональный.

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Но Роналду 37 лет, в этом сезоне ему будет 38. Он уже не тот. Это по-прежнему отличный бомбардир, но Криштиану уже не тот, что раньше. Могу ошибаться, но ни один клуб Европы пока не хочет его подписать. Сейчас все выглядит так, будто МЮ не сможет избавиться от Роналду, потому что никто в Европе не хочет его. Думаю, если спросить тен Хага, то он скажет, что Роналду ему не нужен. И я не совсем уверен, что игроки Манчестер Юнайтед хотели бы видеть Криштиану в команде сейчас", – приводит слова Каррагера The Mirror.

Добавим, что тен Хаг после спарринга с Райо Вальекано остался недоволен поступком Роналду и Диогу Далота, которые были замечены на автомобильной стоянке до конца игры. В летнее межсезонье Криштиану находился в поисках клуба, с которым мог бы принять участие в ЛЧ, однако португалец, похоже, останется на Олд Траффорд.

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