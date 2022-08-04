"Я завжди вважав, що це дивний трансфер. Мені завжди здавалося, що такий момент настане, навіть якщо Роналду і грав добре раніше. З ним підписали контракт на два роки з опцією продовження, і я не міг у це повірити, адже він ніколи не погодиться бути другою скрипкою ні для кого. Але на певному етапі кар'єри варто розуміти, що ти вже не той. Кар'єра Роналду вийшла довшою, бо він дуже професіональний.

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Але Роналду 37 років, цього сезону йому буде 38. Він уже не той. Це, як і раніше, чудовий бомбардир, але Кріштіану уже не той, що раніше. Можу помилятися, але жоден клуб Європи наразі не хоче його підписати. Зараз все виглядає так, наче МЮ не зможе позбутися Роналду, бо ніхто в Європі не хоче його. Думаю, якщо спитати у тен Хага, то він скаже, що Роналду йому не потрібний. І я не зовсім впевнений, що гравці Манчестер Юнайтед хотіли б бачити Кріштіану у команді зараз", – наводить слова Каррагера The Mirror.

Додамо, що тен Хаг після спарингу з Райо Вальєкано залишився незадоволений вчинком Роналду та Діогу Далота, яких помітили на автомобільній стоянці до кінця гри. У літнє міжсезоння Кріштіану перебував у пошуках клубу, з яким міг би взяти участь у ЛЧ, проте португалець, схоже на все, залишиться на Олд Траффорд.

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