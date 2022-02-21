"Как воспринимал происходящее в Донецке в 2014 году? Особенно не понимал, что происходит, не обращал на это внимания. Есть и есть. Академию закрыли – это на мне сказалось. А в бытовом плане ничего кардинально не поменялось. Жил в том районе, где ничего не происходило – не в горячей точке. Бывало, слышал, как где-то за домом стреляли или разбивали что-нибудь. Но я не ощущал опасности.

"Уверен, что никаких проблем не будет", – Мампасси – о получении российского паспорта и переходе в Локомотив

Вот бабушка у меня живет в другом районе Донецка – там каждый день стрельба. У нее там труднее. Когда там было очень жестко, бабушка у нас жила. Родители до сих пор живут в Донецке? Нет, они со мной переезжают. Были сначала в Киеве, потом в Мариуполе, сейчас в Москве будут жить. Бабушка скоро тоже заберем. Она всегда говорит: "Мне лучше дома". Ее туда тянет", – поделился Мампасси в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, уроженец Донецка этой зимой перебрался из Шахтера в Локомотив, подписав контракт с московским клубом до конца 2026 года. Сообщалось, что защитник может получить российское гражданство.

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