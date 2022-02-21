"Почему решился на переезд из Украины в Россию? Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер Шахтера не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны.

Было три волны. Первая, когда появились слухи о Спартаке: меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с Локомотивом. И уже после официального объявления. Весело было...

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Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешел в Спартак. А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошел переход в Локо, я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: "Не читай ты это, уже все произошло".

В Украине еще подняли такой шум, будто я игрок основного состава Шахтера и сборной. Играл в Мариуполе, меня там никто не знал... А тут появился повод – и все вдруг решили про меня высказаться.

Российский паспорт? Такого требования не было. Всё касалось спортивных вопросов. После всех доводов я был заинтересован в переходе, хотел играть за Локомотив. Видел, где-то писали, что меня могут дисквалифицировать из-за смены спортивного гражданства. Если бы в этом были хоть какие-то сомнительные моменты, я бы не пошел на это. Уверен, что никаких проблем не будет.

Делается ли российский паспорт? Я этим не занимаюсь", – цитирует Мампасси Спорт-Экспресс.

Напомним, уроженец Донецка подписал контракт с Локомотивом до конца 2026 года. Сообщалось, что защитник может получить российское гражданство.

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