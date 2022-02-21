Захисник Локомотива Марк Мампассі, який раніше виступав за Шахтар, розповів про пережиті події у 2014 році під час окупації Донецька Росією.

"Як сприймав те, що відбувалось у Донецьку в 2014 році? Особливо не розумів, що відбувається, не звертав на це уваги. Є і є. Академію закрили – це на мені позначилося. А у побутовому плані нічого кардинально не змінилося. Жив у тому районі, де нічого не відбувалося – не в гарячій точці. Бувало, чув, як десь за будинком стріляли чи розбивали щось. Але я не відчував небезпеки.

"Впевнений, що жодних проблем не буде", – Мампассі – про отримання російського паспорта і перехід у Локомотив

Ось бабуся у мене живе в іншому районі Донецька – там щодня стрілянина. У неї там важче. Коли там було дуже жорстко, бабуся в нас жила. Батьки досі живуть в Донецьку? Ні, вони зі мною переїжджають. Були спочатку у Києві, потім у Маріуполі, зараз у Москві житимуть. Бабуся скоро теж заберемо. Вона завжди каже: "Мені краще вдома". Її туди тягне", – поділився Мампассі у інтерв'ю Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, уродженець Донецька цієї зими перебрався з Шахтаря до Локомотива, підписавши контракт з московським клубом до кінця 2026 року. Повідомлялося, що захисник може отримати російське громадянство.

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