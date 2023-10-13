Полузащитники Кривбасса Дмитрий Хомченовский и Андрей Понедельник записали уже второй трек под названием "Называйте нас Бандерами". Песня была выложена на официальной странице криворожского клуба в YouTube.

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Хомченовский написал бит, а Понедельник стал автором текста. По словам создателей, ситуация в нашей стране требует постоянной огласки в мире, трек – это состояние души украинцев, возможность показать всем, что мы – несгибаемая нация и победа обязательно будет за нами.

Напомним, свою дебютную песню под названием "Доля" футбольный дуэт выпустил в июне этого года. Игроки планируют развивать свою музыкальную деятельность и надеются, что следующий трек будет не о войне.

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